«А вдруг они не 40, а 200 тысяч получают?» – гордума отказалась повышать оклады чиновникам

Комиссия Екатеринбургской городской думы на сегодняшнем заседании отказалась без дополнительных пояснений от администрации повышать должностные оклады некоторым муниципальным служащим.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», основным аргументом против народные избранники назвали то, что реальные зарплаты чиновников во много раз расходятся с их официальными окладами (которые действительно невысоки).

С возражениями, в частности, выступили депутаты Илья Лобов и Олег Хабибуллин. Первый заявил, что у депутата гордумы на освобождённой основе оклад 26 тысяч, а на руки он получает 107 тысяч, и выразил опасение, что с чиновниками дело обстоит так же. Хабибуллин добавил, что если ведущий специалист администрации, согласно штатному расписанию, имеет оклад 9 тысяч рублей, то ему как депутату «плакать хочется», но все же хотелось бы знать – а сколько чиновники в действительности получают на руки. По его словам, из тех документов, которые были розданы членам комиссии, понять это совершенно невозможно, и это свидетельствует о неуважении мэрии к городской думе. «Все знают, что у Ройзмана зарплата не 40 тысяч», – заявил он.

Противников повышения поддержали депутаты Константин Киселев, Александр Караваев и Дмитрий Головин.

После бурной дискуссии комиссия большинством голосов приняла решение об отправке данного проекта на доработку. Представители мэрии согласились подготовить дополнительные пояснения. Но было отдельно оговорено, что о раскрытии суммы зарплат конкретных служащих не может быть и речи, так как это нарушает закон о персональных данных.

После заседания замглавы администрации Андрей Корюков пояснил журналистам, что в документе были три пункта, из которых два – совершенно бесспорные. Это введение для всех муниципальных служащих районного коэффициента 15 процентов, что соответствует действующему законодательству, и индексация окладов на 4 процента, что делается в соответствии с октябрьским указом губернатора о содержании госслужащих Свердловской области. Возмущение же депутатов вызвали предложения по повышению окладов всего нескольким специалистам – руководителю аппарата думы, заместителю председателя счётной палаты и аудиторам счётной палаты. Вероятно, заявил Корюков, пункты решения о районном коэффициенте и индексации на 4 процента будут разделены с проектом решения о повышении зарплат конкретным служащим, и второй вопрос будет рассматриваться отдельно. Добавим, что повышение по третьему пункту предполагало увеличение заработной платы примерно на 20%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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