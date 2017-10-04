Ждите грязь: на дороги Екатеринбурга уже высыпали 62 тонны противогололедного материала

В Екатеринбурге после вчерашнего дождя и ночных минусовых температур сегодня утром было очень скользко. В мэрии сообщили, что ночью на дороги рассыпали 62 тонны противогололедного материала. Водители жалуются на кашу и грязь на дорогах, которая образуется после посыпания этими солями.

По данным комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, ночью на улицах работали комбинированные дорожные машины, тракторы, «Бродвеи», «Скандии», самосвалы и другие машины. Всего вышло 92 единицы техники и более 60 рабочих.

«Службы прометали дороги, а на тротуары высыпали мелкофракционный щебень (три тонны). Для предотвращения гололеда благоустроители покрыли улицы почти 62 тоннами противогололедного материала», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Несмотря на это, на многих тротуарах сегодня утром было скользко. А на дорогах «Яндекс» фиксировал пробки до 9 баллов – автомобилисты не «переобулись» и ехали на очень низких скоростях.

Кроме того, на форумах люди пишут, что после посыпания дорог смесью на улицах образуется грязь.

«Сегодня с утра они сыпали реагенты, но не по всему городу, а где успели. Сегодняшние наблюдения. Утром в 8:30 Куйбышева в районе Бажова – чистая, белая, замерзшая. А в районе Декабристов – Восточная уже была грязь, вода и слякоть. Вывод простой, грязь именно от реагентов у нас. Но виновата в этом не сама соль «Бионорд» или какая-то другая соль, а песок, глина и грязь, с которыми они эти соли смешивают», – пишут на форуме «Общение автоклуба» водители.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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