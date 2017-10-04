Почти 300 аварий за сутки: свердловская ГИБДД заявила, что дорожные службы провалили «День жестянщика»

Свердловская ГИБДД подвела итоги аварийности за предыдущие сутки. Количество ДТП почти вдвое превысило средний показатель. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным ведомства, на дорогах региона за сутки было зафиксировано почти 300 ДТП вместо обычных 150-170. Таков результат снега и гололеда. В результате аварий два человека погибли, 11 получили травмы. При этом в городах Свердловской области пробки достигали 9 баллов. «Похолодание и осадки в виде снега прогнозировались как минимум за неделю, и считать их неожиданными не могли ни автомобилисты, ни организации, занимающиеся обслуживанием улично-дорожной сети. Однако у дорожных организаций еще не завершен ни строительный сезон, ни сезон уборки. Этот период, согласно руководящим документам, завершается 15 октября, а большинство контрактных сроков ремонта и строительства – до 30 октября.

Как установлено Госавтоинспекцией, большинство дорожной техники к работе в зимний период еще не переоборудовали, и наступление необходимости выполнять работы по ликвидации зимней скользкости, со слов ответственных работников, посчитали «форс-мажором»», – отмечают в ГИБДД. В результате дорожным службам, которые не были готовы к непогоде, выписали 117 предписаний. Также в Госавтоинспекции обозначили дату следующего дорожного апокалипсиса – 23 октября, в этот день, по прогнозам, снова придет похолодание со снегопадом. К этому моменту должны быть готовы как ответственные за содержание дорог службы, так и сами автомобилисты, которым необходимо «переобуть» свои машины.

Екатеринбург, служб новостей РИА «Новый День»

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