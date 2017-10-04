В Североуральске пьяный дебошир покусал кинолога и выплатит штраф 30 тысяч рублей

В Североуральске суд признал виновным 25-летнего мужчину, который в марте устроил дебош в одном из кафе и покусал полицейского-кинолога. Дебоширу предстоит выплатить штраф 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области, инцидент произошел 26 марта в одном из кафе Североуральска. 25-летний мужчина стал дебоширить, сотрудники кафе вызвали полицию. В составе прибывшего наряда был полицейский-кинолог, который попросил молодого человека прекратить дебош. В ответ злоумышленник укусил полицейского за голень правой ноги, «причинив пострадавшему физическую боль и ссадину».

В итоге 25-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Приговором суда подсудимому, полностью признавшему свою вину и раскаявшемуся в содеянном, назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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