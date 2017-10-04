В Екатеринбурге осужден мужчина, обманувший знакомых на 13,2 млн рублей

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю Вячеславу Кирсанову, который под видом перепродажи автомобилей похитил у своих знакомых более 13,2 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд признал Кирсанова виновным по части 2 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и приговорил к 9 годам колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски, заявленные клиентами мужчины.

Установлено, что с июля 2002 года Кирсанов предлагал своим знакомым купить в Германии автомобили по более низкой цене и доставить их в Екатеринбург. Более того, он предлагал им вложить средства в его бизнес, обещая вернуть деньги после перепродажи автомобилей в уральской столице. Но полностью возвращать долги подсудимый не планировал.

«Кирсанов писал расписки на получение денег, и иногда передавал знакомым незначительную часть долга. После этого он начинал скрываться от потерпевших, при этом продолжая таким же мошенническим способом похищать деньги у других лиц. Всего от действий Кирсанова пострадало 15 человек, ущерб которых составил свыше 13,2 млн рублей», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Екатеринбург, служб новостей РИА «Новый День»

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