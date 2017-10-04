В Нижнем Тагиле расследуют загадочную смерть мужчины – его тело нашли в вентиляции дома

В Нижнем Тагиле сыщики и следователи разбираются в загадочной смерти 35-летнего мужчины. Труп горожанина обнаружили в вентиляции одного из домов в Дзержинском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», странная находка была сделана после того, как жильцы пожаловались на неработающую вытяжку. Прибывшие ремонтники и нашли тело местного жителя. Как труп оказался в вентиляции, пока не известно, но чтобы его достать из шахты, потребовался частичный демонтаж стены. В ОМВД «Нижнетагильский» подтверждают факт происшествия. По информации силовиков, в настоящее время личность мужчины уже установлена – он проживал в том же районе, где произошла трагедия. Известно, что мужчина ушел из дома более недели назад и пропал. Внешних признаков криминальной смерти нет.

По информации местных следователей, тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, проводится проверка.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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