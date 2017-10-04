Полиция проверяет информацию о наезде депутата Красноуфимской думы на егеря в лесу

В Красноуфимском районе может разгореться скандал. Егерь местного лесничества рассказал, что на него в лесу наехал депутат на квадроцикле в ответ на законное требование предоставить документы. У депутата своя версия. В полиции «Новому Дню» сообщили, что ситуация неоднозначная и ведется тщательное разбирательство.

Сюжет о егере Уфимского охотничьего хозяйства показали накануне на канале «Студия-41». Как рассказывает егерь Александр Оболенский, он встретил на своем участке в лесу двух мужчин на квадроциклах и попросил предоставить документы. Но мужчины повели себя агрессивно и после перепалки наехали на Оболенского квадроциклом, протащив его по земле несколько метров. В одном из охотников егерь узнал депутата Красноуфимской думы Юрия Серебренникова.

Журналистам «Студии-41» Серебренников рассказал свою версию случившегося: якобы егерь был с топором и замахивался на одного из охотников. Друг депутата топор забрал и уехал. Факта наезда депутат, с его слов, не видел.

После ЧП Александр Оболенский засвидетельствовал ушибы ноги и написал заявление в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области РИА «Новый День» сообщили, что ситуация неоднозначная. «В настоящее время ведется тщательное разбирательство», – добавили в главке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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