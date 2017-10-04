Среда, 4 октября 2017, 18:14 мск

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Екатеринбург

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Под Екатеринбургом взлетел на воздух домик рыбака. Полиция озвучила причину ЧП (ФОТО)

Под Екатеринбургом взлетел на воздух домик рыбака. Полиция озвучила причину ЧП (ФОТО)

Под Екатеринбургом чуть не погибли два рыбака, приехавшие два дня назад на базу отдыха «Остров» на берегу Волчихинского водохранилища: вчера днем домик, в котором они отмечали выезд на природу, взлетел на воздух.

Новый День: Под Екатеринбургом взлетел на воздух домик рыбака. Полиция озвучила причину ЧП (ФОТО)

Остроту ситуации придавало то, что на днях на Екатеринбург и некоторые другие города Свердловской области была совершена массированная атака лжетеррористов, поведавших силовикам с небольшим интервалом времени о якобы заминировании 167 различной степени важности объектов.

Но в этот раз, как заявил начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, террористы оказались не причем. «В народе такое называют обычным бытовым раздолбайством, усугубленным чрезмерным злоупотреблением спиртных напитков. Два жителя Первоуральска 1963 и 1949 годов рождения накануне вечером приехали на рыбалку в арендованный ими летний домик. Но до любимого увлечения, как это часто бывает, дело так и не дошло», – рассказал он.

Новый День: Под Екатеринбургом взлетел на воздух домик рыбака. Полиция озвучила причину ЧП (ФОТО)

Вначале, по словам представителя главка, рыбаки отметили сам романтический выезд на природу, на свежий хвойный воздух, к водоему, утром проснулись – и еще раз отметили, да так, что вновь крепко уснули.

Новый День: Под Екатеринбургом взлетел на воздух домик рыбака. Полиция озвучила причину ЧП (ФОТО)

«Мужчина, который постарше, задремал на нижней части двухъярусной кровати, а его более молодой приятель расположился на верхней полке, где, по предварительным данным, закурил и замечтался с тлеющей сигаретой. Рыбаки для обогрева и приготовления пищи пользовались газовыми баллонами объемом 5 и 50 литров, помещенными в холодную хижину в нарушение требований пожарной безопасности. Произошла утечка газовой смеси с последующим мощным хлопком, в итоге фанерный домик рухнул, словно карточный.

Новый День: Под Екатеринбургом взлетел на воздух домик рыбака. Полиция озвучила причину ЧП (ФОТО)

Охотники до осенней рыбалки чудом не погибли. Старший был доставлен неотложкой в лечебное учреждение для прохождения обследования. Второму помощь врачи оказали в лесу. Сейчас по данному ЧП органы внутренних дел Первоуральска проводят проверку, по ее завершению сыщики примут соответствующее процессуальное решение, в том числе по факту обнаружения у пострадавших браконьерских сетей», – отметил полковник Горелых.

Новый День: Под Екатеринбургом взлетел на воздух домик рыбака. Полиция озвучила причину ЧП (ФОТО)

Фото с места ЧП предоставлено Валерием Горелых.

Екатеринбург, Первоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Первоуральск. Другие новости 04.10.17

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