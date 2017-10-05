Четверг, 5 октября 2017, 09:46 мск

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В Белоярском районе обнаружено более 30 азиатских крестьян без документов

В Белоярском районе обнаружено более 30 азиатских крестьян без документов

Сотрудники отдела иммиграционного контроля ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» проверили более 80 иностранцев, работающих на сельхозпредприятиях Белоярского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в поселках Логиново и Кочнево проверено более восьмидесяти иностранцев. Из них в отдел полиции № 29 доставлено двое граждан Китайской Народной Республики и тридцать уроженцев одной из среднеазиатских стран, которые в момент рейда находились без документов на производстве сельхозработ.

Все доставленные в 29-й отдел полиции были сфотографированы, дактилоскопированы и проверены по базам данных, на них составлены протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации. Готовятся материалы для направления в суд о принятии решения об административном выдворении за пределы страны 18 человек. «Кроме того, на всех доставленных составлены протоколы за выполнение трудовой деятельности без соответствующих разрешений», – добавляют в Управлении по вопросам миграции.

Белоярский район, Служба информации РИА «Новый День»

Белоярский район. Другие новости 05.10.17

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