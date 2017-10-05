Этот день в истории: 111 лет назад в Екатеринбурге открыли памятник Александру II. Потом его сменила статуя Свободы и «Ванька голый» (ФОТО)

5 октября по старому стилю 1906 года в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие памятника Александру II на Кафедральной площади (ныне – площади 1905 года). Эта дата стала отправной точкой для смены целой череды постаментов на центральной развязке города – здесь в разное время красовались Карл Маркс, американская статуя Свободы, Владимир Ленин и даже голый мужчина. Подробности – в материале нашего агентства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея открытия памятника у жителей уральской столицы появилась в 1881 году, когда в результате теракта, устроенного боевыми членами партии «Народная воля», погиб российский император Александр II. Уральцы испытывали желание увековечить память человека, подписавшего манифест об отмене крепостного права. В Музее истории Екатеринбурга рассказывают, что для сбора средств горожане организовывали различные фонды, отчеты по собранным деньгам печатались в газетах. Не остались в стороне и мошенники – есть сведения, что часть денег бесследно пропала.

Через четыре года, в 1895-м, на пересечении Уктусской улицы и Главного проспекта (сейчас – улицы 8 Марта и проспекта Ленина), появился гранитный постамент со ступенями и фонарями.

Но чугунную фигуру монарха Александра II, отлитую на Каслинском заводе, установили только через 11 лет. Торжественному открытию предшествовала литургия в Богоявленском кафедральном соборе, который еще стоял на площади. На постаменте было написано: «Царю Освободителю в память о 19 февраля 1861 года от городского общества и горнозаводских мастеровых. Осени себя крестным знаменем, православный народ, и призови с нами Божие благословение на твой свободный труд». Памятник обошелся городу почти в 39 тысяч рублей и, к сожалению, простоял недолго.

С приходом Советской власти постамент, напоминавший о монархическом прошлом, отправили на переплавку и на его месте в последующие годы стали устанавливать другие скульптуры. Так, весной 1918 года здесь появилась статуя Свободы, внешне напоминавшая дизайн монумента, установленного в США. Правда, она не могла тягаться по размерам со своей заокеанской тезкой, и вскоре тоже была демонтирована.

С окончанием Октябрьской революции и первых боевых действий против атамана Дутова возле постамента в самом центре города усановили мемориальный комплекс, здесь же хоронили погибших солдат. Когда в Екатеринбург в 1918 году вошли «белые» (к этому времени в доме Ипатьева уже был расстрелян Николай II со своей семьей), они разобрали мемориал и перенесли останки похороненных красноармейцев в другое место.

Затем на Кафедральной площади был установлен бюст Карла Маркса – это произошло в 1919 году, когда Екатеринбург вновь захватили части Красной армии. Но простоял он недолго, его вскоре перенесли к Вознесенской церкви. Вместо него в 1920 году появился авангардный памятник Свободному Человеку. Это была статуя абсолютно голого мужчины, сделанная из мрамора, которая официально именовалась «Освобожденный труд» (скульптором выступил Степан Эрьзя). Но в народе памятник называли просто – «Ванька голый». Через несколько лет и эта скульптура была уничтожена. В 1926 году статую распилили, а куски бросили в Городской пруд.

В 1930 году по решению городских властей на площади 1905 года был взорван Богоявленский собор. Заодно рабочие убрали и постамент, где когда-то красовался памятник Александру II. Для проведения праздников и митингов на центральной площади уральской столицы построили трибуну, где после ВОВ появилась скульптура Сталина – она простояла до 1953 года. С 1957 года на площади стоит памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину.

ФОТО: Музей истории Екатеринбурга, сообщества «Мой любимый Екатеринбург», «Живой Урал» в Facebook, «Фотоальбом «Екатеринбург» (Издание 2-е, доп. и переработанное, 2014 г); фотоальбом «Екатеринбург. История города в фотографии. Том II. 1914-1950-е годы», составители А. В. Беркович, О. Ю. Сарафанов, 2015 г.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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