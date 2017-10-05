Компания отца «Русской весны» банкротит одно из старейших предприятий Урала

Компания, входящая в холдинг, принадлежащий первому народному мэру Севастополя Алексею Чалому, подала иск о банкротстве АО «Уралэлектротяжмаш».

Соответствующее уведомление появилось в картотеке дел Свердловского арбитражного суда. Иск о банкротстве подало ООО «Таврида Электрик Омск», входящее в холдинг крымского бизнесмена. В исковых требованиях указывается сумма долга, которую путем банкротства намерено взыскать предприятие у АО «Уралэлектротяжмаш» – она составляет порядка трех миллионов рублей, так что иск о банкротстве скорее всего был направлен с целью взыскать с предприятия эту задолженность.

«Таврида Электрик» – мировой лидер в отдельных сегментах производства электротехнического и гидрографического оборудования, имеет представительства в 22 странах и экспортирует продукцию в 80 стран. Однако ранее название было известно только узкому кругу профессионалов. Мировую известность и мировые проблемы компании принесло имя основателя – «народного мэра» Севастополя Алексея Чалого, одного из идеологов «крымской весны». Сам Чалый попал под санкции, но «Тавриде» этого удалось избежать. Алексей Чалый заявлял, что успел продать компанию, но подтверждений этому предоставлено не было.

Добавим, что «Уралэлектротяжмаш» тоже специализируется на технологиях для электроэнергетичекой отрасли и считается одним из старейших заводов города – он был основан в 1932 году.

Екатеринбург, Максим Бородин

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