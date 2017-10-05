В Екатеринбурге авиашкола готовила пилотов без лицензии

В Екатеринбурге авиашкола «АвиаУРА» готовила пилотов легких самолетов, не имея сертификата авиационного учебного центра.

Как сообщили в Свердловской транспортной прокуратуре, выявленные нарушения могли повлиять на безопасность полетов, а также создать угрозу жизни и безопасности обучающимися в организации. В результате Свердловским транспортным прокурором в Кировский районный суд Екатеринбурга подано исковое заявление о признании образовательной деятельности ассоциации незаконной и о ее запрете до получения соответствующего сертификата.

Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас образовательные услуги авиашколой не оказываются.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.10.17

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