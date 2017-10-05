Названа предварительная причина смерти 7-летнего мальчика в тагильском бассейне

Причиной смерти 7-летнего воспитанника спортивной школы «Спутник» в бассейне Нижнего Тагила стала механическая асфиксия или закрытие дыхательных путей водой (утопление). Такой предварительный вывод сделан в ходе судебно-медицинской экспертизы, сообщили сегодня РИА «Новый День» в прокуратуре Дзержинского района города. «Однако окончательные результаты вскрытия будут готовы еще не скоро – примерно в конце месяца», – добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, трагедия произошла днем 2 октября во время занятий в бассейне Дворца водного спорта УВЗ. В тот день на дорожке водноспортивного объекта тренировалось более 10 детей. В какой-то момент 7-летний ребенок, который плавал в маске с трубкой, стал тонуть. Его достал на поверхность 14-летний подросток, подбежавшие к бортику тренер и фельдшер стали пытаться реанимировать мальчика. Вскоре подъехала бригада скорой помощи, но ребенок уже скончался.

Известно, что погибший хорошо плавал и давно занимался спортом.

По факту ЧП возбуждено и сейчас расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Пока дело остается бесфигурантным. По информации следователей, признаков того, что смерть мальчика носила криминальный характер, не имеется.

Нижний Тагил, служба новостей РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 05.10.17

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