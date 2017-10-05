Новые правила отпуска лекарств осложнили их получение онкобольными

Новые правила отпуска рецептурных препаратов осложнили жизнь онкобольным.

Об этом сообщает Мedvestnik – издание, целевой аудиторией которого являются российские врачи. Согласно приказу Минздрава России №403н, наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II отпускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, пациенту, его законному представителю или лицу, имеющему оформленную в соответствии с законами РФ доверенность на право получения. И аптеки в придачу к рецепту стали требовать у родственников онкобольных доверенность, заверенную нотариусом.

Medvestnik сообщает, что в Москве и ряде других городов перестали принимать доверенности, заверенные, например, главным врачом медучреждения, где наблюдается пациент. А в одной из самарских аптек сказали, что отпускают лекарства без доверенности в последний раз, хотя в приказе не предусмотрен какой-либо строго определенный ее вид.

По словам руководителя Аптечной гильдии Елены Неволиной, комментарий которой приводит портал, доверенность, подписанная врачом, который ведет такого больного и общается с его родственниками, имеет такую же силу, что и заверенная нотариально. «Но если больной в бессознательном состоянии, сделать такую доверенность трудно, и эту проблему надо быстро решать», – говорит она. В Минздраве утверждают, что новый приказ не ограничил, а, напротив, расширил круг лиц, которые могут получать наркотический анальгетик для пациента. Но для этого действительно должна быть оформлена доверенность в соответствии с действующими требованиями закона.

Возможно, неразбериха возникла из-за того, что приказ отменил привязку больного к конкретной аптеке. Но чтобы документ читался однозначно, нужны срочные разъяснения министерства и Росздравнадзора по его применению, уверена Елена Неволина.

Напомним, с 22 сентября резко ужесточились правила отпуска ряда препаратов. Так, теперь строго подотчетными стали ранее находившиеся в свободной продаже корвалол и валокордин, а также ряд других узкоспециализированных лекарств.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 05.10.17

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