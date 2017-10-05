Причиной эвакуации Арбитражного суда стал подозрительный черный пакет

Сегодняшняя эвакуация Арбитражного суда в Екатеринбурге была вызвана сообщением о подозрительном черном пакете.

«Утром одному из секретарей поступил телефонный звонок. Было сообщено, что в автомобиле, припаркованном перед зданием суда, находится черный пакет. Якобы он лежал на переднем сиденье. Эти сведения были переданы в правоохранительные органы, которые оперативно на это отреагировали. К счастью, на прилегающей территории и в помещениях самого суда ничего криминального и взрывоопасного обнаружено не было», – сообщили РИА «Новый День» в судебной инстанции.

По предварительным данным полиции, из Арбитражного суда Свердловской области в общей сложности эвакуировали порядка 600 человек. Сейчас полиция проводит проверку по факту звонка. По ее итогам будет принято соответствующее решение.

Напомним, в прошлую пятницу Екатеринбург накрыла мощнейшая волна лжеминирований. В городе были эвакуированы вокзалы, ТЦ и бизнес-центры, административные здания, школы. На несколько часов деловая и общественная жизнь была парализована. Свердловская полиция сообщила о 150 звонках криминального характера, по ним возбуждены три уголовных дела.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.10.17

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