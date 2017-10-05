На Академической ТЭЦ монтируют новое оборудование

На Академической ТЭЦ проводятся работы, призванные повысить надежность оборудования станции и бесперебойного теплоснабжения потребителей в условиях сильных холодов.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, оборудование Академической ТЭЦ приостановлено из-за проведения работ на дожимном компрессоре в пункте подготовки газа (оборудование для повышения давления и подачи газа в турбину). Работы по гарантийному обслуживанию проводит бригада немецких специалистов фирмы BORSIG. Вчера после прохождения таможенных процедур в аэропорту Шереметьево детали для компрессора доставлены в Екатеринбург и в данный момент идет процесс монтажа.

«Останов оборудования ТЭЦ не скажется на теплоснабжении и горячем водоснабжении потребителей и не ухудшит параметры теплоносителя: в качестве замещения увеличена нагрузка на ТЭЦ «Академэнерго» и другие теплоисточники Екатеринбурга», – отмечают в компании.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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