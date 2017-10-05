Союз журналистов взял на контроль вопрос выселения газеты, которую «выжимают» из здания за критику власти

Свердловский творческий союз журналистов взял на контроль ситуацию вокруг сысертской газеты «Маяк», редакцию которой выселяют за негативные статьи о чиновниках. Выселение из старинного здания, в котором СМИ размещается более полувека, журналисты называют местью бывшего главы Сысерти Александра Карамышева, работу которого, а также его подчиненных они не раз подвергали резкой критике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель СТСЖ Александр Левин связался с главным редактором газеты Ириной Летеминой. Она рассказала о полученном от МУГИСО письме, в котором говорится о том, что редакции нужно покинуть помещения здания на улице Карла Либкнехта, 40а (это строение входит в комплекс зданий бывшей сысертской типографии).

При этом в марте 2015 года по указанию губернатора с газетой был заключен договор бессрочного пользования строением. Но сейчас МУГИСО настаивает на расторжении документа. «Дескать, министерство с администрацией округа в июле провели совещание о возможности предоставления этих площадей муниципальному автономному учреждению «Газета «Сысертские вести», которое было создано по инициативе экс-главы Александра Карамышева», – сообщала ранее в своей авторской статье Летемина.

В «Маяке» недоумевают: вокруг их редакции несколько лет пустует около двух тысяч квадратных метров производственных площадей ликвидированной типографии. Еще в областной собственности находятся корпуса бывшего санатория «Урал», который закрылся в девяностые годы, эти здания практически не используются. И ко всем пустующим объектам Министерство по управлению имуществом Свердловской области не проявляет активного интереса.

«Министерство не беспокоит, к примеру, что в пустующих зданиях типографии местами выбиты стекла, разморожена газовая котельная и водопровод, отрезано электричество. Зато повышенный интерес вызывает маленький островок, в котором работает редакция «Маяка». Островок, который редакция в условиях своих ограниченных ресурсов поддерживает по мере сил. Мы обеспечили здание альтернативной отопительной системой и водопроводом, привели в порядок электрохозяйство, перекрыли крышу… – говорит Летемина. – Мы считаем, что выселение редакции не связано с производственной необходимостью, а имеет исключительно политический характер. Так бывший глава Карамышев, а ныне председатель думы СГО сводит счеты с изданием, на страницах которого его деятельность как муниципального чиновника неоднократно подвергалась критике. И сводит счеты лично с автором этих строк – редактором газеты «Маяк» и депутатом думы СГО И. Н. Летеминой за то, что на заседаниях думы голосовала за «неуды» при оценке работы Александра Геннадьевича на посту главы».

Как сообщили в пресс-службе СТСЖ, Левин переговорил также с нынешним главой Сысертского городского округа Дмитрием Нисковских. Он разделяет позицию Свердловского творческого союза журналистов и не имеет намерений выселять газету. Но поскольку спорное помещение находится в собственности МУГИСО, первоначально надо перевести его в муниципальную собственность. С этим предложением Нисковских уже обратился к руководству министерства «Когда вопрос будет решен, появится возможность отремонтировать здание, которое сейчас находится в плачевном состоянии, создать комфортные условия для работы журналистского коллектива, – говорят в СТСЖ. – Александр Левин также говорил с директором департамента информационной политики Свердловской области Александром Ивановым, который однозначно считает, что журналистский коллектив муниципального СМИ должен быть защищен. Для того, чтобы обсудить проблемы, вставшие перед изданием, завтра Иванов встретится с главным редактором и директором «Маяка» Ириной Летеминой».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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