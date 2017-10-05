Одна школа на квадратный километр и дороги шириной 8 метров: Екатеринбургу показали чудеса уплотнения Сеула

Чиновникам администрации Екатеринбурга сегодня показали, как может уплотниться мегаполис на примере Сеула. В столице Кореи в шесть раз больше плотность населения, чем в столице Свердловской области, азиатский город продолжает наращивать этажность здания, однако местные видят в этом только плюсы.

С лекцией о принципах застройки Сеула сегодня в администрации Екатеринбурга выступил профессор корейского университета Сон Хон Ким. Он отметил, что Сеул в два раза превышает Екатеринбург по площади, но людей там проживает в 7,4 раза больше, таким образом, плотность населения в Сеуле в 6,1 раза выше. И город продолжает расти, уже сейчас в столице проживает более 20 % населения всей страны.

До конца 70-х городов город представлял собой в основном низкоэтажную застройку, даже на центральных улицах. Но затем власти начали убирать дома, где зачастую проживала только одна семья. В плане архитектуры Сеул – город контрастов. С одной стороны, здесь строят много небоскребов, с другой – развивается строительство домов средней этажности, рассчитанных на несколько семей. Сейчас в Сеуле чаще всего выбирают один из двух вариантов застройки.

Первый корейские архитекторы начали внедрять еще в конце 80-х – начале 90-х годов – застройщики разделили жилой сектор и бизнес-центр, так возникли пять районов Сеула. Жилые дома находятся на закрытой территории, внутри которой – узкие дороги, часто однополосные, шириной по 8 метров, но есть выезды на широкие магистрали. Дома высокие, примерно одинаковой этажности внутри квартала, и небоскребы по периметру.

Однако сейчас внедряется другой вариант застройки, позволяющий вместить еще больше людей на ту же площадь, но визуально оставляющий больше «воздуха». Строятся здания разной этажности, много домов средней этажности, где могут проживать несколько семей. Небоскребы в таких кварталах строятся ближе к центру. И такой вариант застройки предполагает наличие в домах большой доли коммерческих площадей. «Многие хотят жить неподалеку от работы», – отметил профессор. Сон Хон Ким описал восьмиэтажный дом: на первом этаже находятся магазины и кафе, до пятого этажа – клиника, офисы, на 6-7 этаже живут люди, а на последнем – тот, кто строил дом. И это распространенная практика для таких кварталов – застройщик либо сдает квартиры в аренду, либо выставляет их на продажу, но часто сам селится в своем доме на последнем, самом лучшем этаже.

Однако в любом случае соблюдаются общие принципы. Квартал – это закрытая частная территория размером с российский микрорайон. Если у нас кварталом считается район площадью примерно 200*200 метров, то в Сеуле это 1000*800 метров. На весь квартал – по одной школе, младшей школе и других социальных объектов. По корейским градостроительным нормам 5 % территории должно быть покрыто зеленью, власти думают, как увеличить процент озеленения, но, как выразился корейский профессор, «земля слишком дорогая, чтобы заставлять это делать». Минимальный размер жилой площади на человека в Корее не установлен, но средний рекомендованный размер квартиры для семьи из четырех человек – 85 кв. метров. Хотя, признается Сон Хон Ким, бывает, строят жилье и по 10 кв. метров, и по 8. При этом популярность набирают большие квартиры.

В Екатеринбурге в ближайшие дни пройдет несколько круглых столов, где чиновникам представят еще несколько вариантов развития городов. Пока сотрудники администрации не стали явно выражать мнение об архитектуре Сеула (хотя усомнились в том, что у нас такую плотную застройку выдержали бы коммуникации).

Екатеринбург, служба информации

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