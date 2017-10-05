Облкоммунэнерго готово подписать договор концессии по 3 тысячам объектов

Облкоммунэнерго готово перевести все объекты, которые сейчас арендуются, на концессионный договор. То есть компания будет не только обслуживать сети, но и модернизировать. Однако для этого соответствующий конкурс должно объявить правительство Свердловской области.

Сегодня в Облкоммунэнерго прошло выездное заседание комитета по энергетике Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Эксперты, чиновники и энергетики обсудили изменения в законодательстве, альтернативные источники топлива, повышении энергоэффективности, но главным образом речь шла о концессионных соглашениях. На сегодняшний день практически все ресурсники эксплуатируют коммунальные объекты по договорам аренды, подписание концессионного соглашения означает, что компании должны будут не только содержать их в надлежащем состоянии, но и модернизировать, постепенно повышая качество предоставляемых услуг. Для Свердловской области вопрос более чем актуальный – степень износа инфраструктуры сегодня достигает 80-90%, власть не успевает обновлять изношенные сети, а концессия будет означать, что этим займется бизнес.

«Мы, как многопрофильная компания, которая занимается в том числе водо- и теплоснабжением 13 территорий, безусловно, будем участвовать в конкурсе на право заключения концессионных соглашений как только он будет объявлен собственником объектов – правительством Свердловской области. Сейчас наша компания эксплуатирует по договорам аренды порядка 3 тысяч объектов – предполагается, что концессия будет заключена в отношении всего имущества», – рассказал генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Еще один вопрос, который обсудили на конференции – тарифные решения в концессии. Сегодняшние тарифы компенсируют затраты компаний лишь частично.

«Рост тарифа для населения ограничен предельным индексом и это, безусловно, правильно с точки зрения государства. Но тогда нужно понимать, что необходим другой механизм поддержки концессионера и возврата вложенных им в развитие имущества средств. Концедент – государство – должно стать для нас партнером, готовым участвовать в финансировании необходимых работ», – пояснил Дмитрий Буданов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.10.17

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