В Екатеринбурге объявлен конкурс на самое высокооплачиваемое место для юриста – нотариуса

В Екатеринбурге объявлен конкурс на замещение вакантного места нотариуса.

Как предает корреспондент РИА «Новый день», речь идет об участке на улице Героев, 2, где работает Валентина Иоффе. В июне ей исполнилось 70 лет и она покидает нотариат, освобождая место. Заседание конкурсной комиссии состоится 31 октября в 10 часов.

Наверняка, претендовать на это место будет масса желающих, включая нотариусов из других городов. Месячный доход представителя этой профессии в Екатеринбурге может достигать полутора миллионов рублей в противовес нескольким сотням тысяч в муниципалитетах победнее. Список претендентов на место будет вывешен в Сети за семь дней до проведения конкурса.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.10.17

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