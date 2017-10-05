Свердловскстат оценил инфляцию с начала 2017 года в 1,3 %

Инфляция в Свердловской области с начала года составила 1,3%. Такие сведения приводит сегодня Свердловскстат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», статистические данные говорят о том, что по итогам сентября цены на Среднем Урале снизились на 0,3%. Продовольственные товары за месяц подешевели на 0,5%, непродовольственные остались на уровне августа. При этом с начала года продовольственные товары стали дороже на 0,5%, а непродовольственные – на 1,9%.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.10.17

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