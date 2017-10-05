ПНТЗ высадил на городских улицах и скверах около 500 яблонь, ив и сирени

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) реализовал масштабную экологическую акцию по озеленению города. За несколько дней в Первоуральске высажено около 500 саженцев кизильника, ивы, яблони и сирени. Работы по заказу ПНТЗ провели городские службы и фермерское хозяйство.

Места для озеленения выбраны с учетом наибольшего трафика автомобилей. Новые деревья появились на улице Комсомольской, проспекте Космонавтов, Ильича, в сквере Данилова.

«Первоуральский новотрубный завод традиционно принимает активное участие в благоустройстве и озеленении городских территорий. Сотрудники предприятия выходят на субботники, ремонтируют дворы и социальные объекты. Высадку деревьев мы решили приурочить к году экологии, эта мера призвана уменьшить влияние выбросов автотранспорта и снизить шумовую нагрузку в городе», – прокомментировал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.

В 2017 году предприятие направило порядка 70 млн рублей на экологические и природоохранные мероприятия. ПНТЗ реализует ряд масштабных проектов, связанных с минимизацией нагрузки на экологию, усилением контроля уровня загрязнения атмосферы, благоустройством территории, восстановлением природных ресурсов.

Первоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

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