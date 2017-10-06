В метро на станции «Чкаловская» мужчина упал на рельсы

Сегодня рано утром в метро на станции «Чкаловская»» мужчина упал на рельсы. К счастью, сотрудники метрополитена быстро обесточили пути и помогли человеку выбраться. Движение поездов было приостановлено.

Инцидент произошел в 07:15.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, на рельсы упал 40-летний мужчина – ему стало плохо. «Движение поездов было приостановлено на 15 минут, рельсы обесточены. Сотрудники метрополитена быстро помогли мужчине подняться. Серьезных травм он не получил, госпитализация не потребовалась», – рассказали в УМВД.

Добавим, что люди, которые в это время ехали в метро, провели 15 минут в вагонах на перегонах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.10.17

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