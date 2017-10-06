В ночном ДТП на ЕКАДе погиб пешеход

Сегодня, 6 октября, в 00 ч. 40 мин. на 47 км ЕКАД погиб пешеход.

Как сообщает городское ОГИБДД, водитель автомобиля «Вольво» (1981 г.р., водительский стаж 19 лет) ехал со стороны Серовского тракта в направлении Московского тракта по левой полосе и сбил мужчину-пешехода, который шел по проезжей части. В результате ДТП пешеход скончался на месте.

ГИБДД напоминает о необходимости переходить проезжую часть дороги в установленных для этого местах, предварительно убедившись в безопасности перехода.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.10.17

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