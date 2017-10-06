Юрий Чайка проведет в Екатеринбурге совещание на тему интеграции «большой цифры» в органы прокуратуры

6 октября Екатеринбург станет местом проведения крупного совещания прокурорских работников. Генпрокурор РФ Юрий Чайка вместе с заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ Олегом Паком возглавят обсуждение вопросов, связанных с приходом «большой цифры» в надзорное ведомство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мероприятии также примут участие военные прокуроры, заместители генпрокурора РФ, начальники подразделений центрального аппарата Генеральной прокуратуры РФ, прокуроры из субъектов России. На семинаре запланировано выступление члена экспертного совета при Генпрокуратуре по цифровой трансформации Ивана Бегтина с докладом «Трансформация деятельности правоохранительных органов посредством использования больших данных». Совещание пройдет в рамках реализации государственной задачи по построению «цифровой экономики» за счет использования современных технологий.

В пресс-службе надзорного ведомства напоминают, что в июне на заседании экспертного совета при Генпрокуратуре РФ по цифровой трансформации министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров отметил, что в сегодняшних реалиях «данные становятся экономической сущностью и правоохранительным органам, в первую очередь органам прокуратуры, брошен вызов. При собственной технологической модернизации им необходимо иметь соответствующую компетенцию для оперативного реагирования на трансформационные процессы в других областях.

«Основными целями данных преобразований должны стать повышение оперативности прокурорского реагирования на нарушения закона, создание прозрачной высокотехнологичной среды взаимодействия органов прокуратуры РФ, бизнеса и граждан, обеспечение прозрачности информационного сопровождения процессов надзорной деятельности, повышение уровня доверия граждан к деятельности органов прокуратуры РФ», – добавляют в ведомстве.

С прокурорами субъектов Российской Федерации сегодня планируется обсудить весь комплекс проблем правовой статистики, информационных технологий и информационной безопасности, поставить первоочередные задачи по поэтапному переходу органов прокуратуры для работы с использованием современных электронно-цифровых технологий, а также принятию мер по усилению законности в деятельности субъектов статистического учета.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.10.17

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