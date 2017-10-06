В Екатеринбурге девушка выпала с 12-го этажа

В Екатеринбурге на Сортировке погибла 20-летняя девушка. По предварительным данным, она выпала с общего балкона на 12-м этаже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в четверг вечером на улице Автомагистральной. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что прибывшие на место ЧП медики не смогли помочь девушке – к их приезду она уже была мертва. При этом, как говорят горожане, врачи обнаружили у нее записку, но не рассказали, о чем была речь в послании. Следователи подтвердили факт случившегося. В настоящее время следственный отдел по Железнодорожному району проводит проверку. Предварительно сообщается, что смерть девушки не криминальная.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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