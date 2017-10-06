Свердловская ГИБДД выиграла суд против «Магнита», незаконно построившего дорогу к своему логистическому центру через АЗС

Торгово-логистический центр «Магнит», расположенный под Екатеринбургом на федеральной трассе Р-242, потерпел поражение в судебной тяжбе против ГИБДД. Служители Фемиды с подачи дорожных инспекторов обязали ретейлера переоборудовать дорогу к региональному распределительному центру. Чтобы этого добиться, Госавтоинспекции пришлось дойти до Верховного суда РФ.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, в 2013 году на 333 км в полосе отвода федеральной трассы Пермь – Екатеринбург АО «Тандер» был построен торгово-логистический центр «Магнит». В августе 2016 года здесь началась прокладка подъездной дороги. Причем выезд на федеральную магистраль организовали через АЗС «ЛУКойл-Пермнефтепродукт».

Изучив проектную документацию, эксперты констатировали нарушения требований нормативно-правовых документов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения. На основании этого Госавтоинспекцией Свердловской области работы были приостановлены, ООО «Девятый трест-комфорт», осуществлявшей строительство дороги, выдали требование о прекращении противоправных действий.

В ответ АО «Тандер» и ООО «Девятый трест-комфорт» обратились в Арбитражный суд Свердловской области с жалобой на действия сотрудников ГИБДД, а также с просьбой об отмене вынесенного требования. «В ходе судебного заседания в свердловском арбитраже, а в дальнейшем – в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, Арбитражном суде УрФО и Верховном суде РФ, Госавтоинспекцией была доказана правомерность выданного требования, а также наличие нарушений законодательства РФ о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм, допущенных при проектировании и строительстве подъездной автодороги к логистическому центру АО «Тандер», – отмечают в ведомстве. – Сейчас данной организации необходимо привести в соответствие выдвинутым требованиям отдельный подъездной путь через транспортную развязку в село Новоалексеевское. Причем дорога должна исключать использование переходно-скоростных полос АЗС «ЛУКойл-Пермнефтепродукт»».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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