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В Ревде вандалы облили памятник Максиму Горькому краской (ФОТО)

В Ревде вандалы облили памятник Максиму Горькому краской (ФОТО)

В Ревде неизвестные молодые люди уже дважды облили краской памятник Максиму Горькому в Литературном квартале. Об этом сообщили очевидцы в паблике издания в социальной сети «ВКонтакте».

Новый День: В Ревде вандалы облили памятник Максиму Горькому краской (ФОТО)

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером 30 сентября местная жительница Карина Орлова сообщила, что при ней молодой человек на велосипеде кинул банку с краской в памятник. «Мы заходили с мужем в сквер, он нас не видел, в округе темень была. Услышали хлопок, думали, бутылку бросил, ближе подошли – резкий запах краски и увидели то, что на фото. Приметы: темная куртка. Больше ничего не было видно. Догнать его было нереально», – рассказала Карина.

Новый День: В Ревде вандалы облили памятник Максиму Горькому краской (ФОТО)

5 октября ревдинец Василий Новиков поделился фото, на котором к пятнам красной краски добавилась синяя размазня. Читатели осудили поступок неизвестных вандалов. «Да поставили бы всего одну скрытую круговую камеру и все, вандалов бы нашли. На «Победе» четыре круговых камеры, смысл от них?» – недоумевает Семен Догадков. Полиция Ревды по сообщению местных жителей и материалов в СМИ начала проверку по факту инцидента.

Фото «Ревда-Инфо.ру» и пользователей социальной сети «ВКонтакте»

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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