В Ревде вандалы облили памятник Максиму Горькому краской (ФОТО)

В Ревде неизвестные молодые люди уже дважды облили краской памятник Максиму Горькому в Литературном квартале. Об этом сообщили очевидцы в паблике издания «Ревда-Инфо.ру» в социальной сети «ВКонтакте».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером 30 сентября местная жительница Карина Орлова сообщила, что при ней молодой человек на велосипеде кинул банку с краской в памятник. «Мы заходили с мужем в сквер, он нас не видел, в округе темень была. Услышали хлопок, думали, бутылку бросил, ближе подошли – резкий запах краски и увидели то, что на фото. Приметы: темная куртка. Больше ничего не было видно. Догнать его было нереально», – рассказала Карина.

5 октября ревдинец Василий Новиков поделился фото, на котором к пятнам красной краски добавилась синяя размазня. Читатели осудили поступок неизвестных вандалов. «Да поставили бы всего одну скрытую круговую камеру и все, вандалов бы нашли. На «Победе» четыре круговых камеры, смысл от них?» – недоумевает Семен Догадков. Полиция Ревды по сообщению местных жителей и материалов в СМИ начала проверку по факту инцидента.

Фото «Ревда-Инфо.ру» и пользователей социальной сети «ВКонтакте»

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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