Свердловские гаишники завели «WhatsApp доверия»

Гаишники Свердловской области попросили уральцев сообщать о водителях, выпивающих за рулем и о пешеходах, нарушающих ПДД. Ради этого полицейские даже обзавелись аккаунтом в двух мессенджерах.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, сообщить о нарушениях можно по номеру: 8-902-27-61-391 – с помощью СМС или в мессенджерах WhatsApp и Viber.

В первую очередь полицейские ждут информацию о нетрезвых водителях и о пешеходах, находящихся на трассах в темное время суток и передвигающихся в нарушение ПДД без световозвращающих элементов. Гаишники обещают, что сообщения будут приниматься круглосуточно. А вот какую информацию стоит прикладывать к сообщению и требуется ли оставлять свои паспортные данные, не указано. Корреспондент РИА «Новый День» попытался уточнить этот вопрос через WhatsApp – отметим, сообщение было прочитано буквально за минуту. А вот оперативного ответа получить не удалось.

Екатеринбург, служба информации

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