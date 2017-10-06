В год столетия Октября свердловские коммунисты начали борьбу за власть. Между собой

Всего месяц остался до празднования 100-летнего юбилея Октябрьской революции. Но в то время как в Москве бессменный вождь КПРФ Геннадий Зюганов произносит дежурные пламенные речи и призывает отметить годовщину с размахом, в Свердловской области публичная активность коммунистов сошла на нет. Однако это не означает, что в отделении ничего не происходит, наоборот.

Уже завтра состоятся заседания бюро и обкома Свердловского отделения КПРФ. Как рассказал РИА «Новый День» первый секретарь Александр Ивачев, основные вопросы – подведение итогов избирательной кампании 2017 года и план работы отделения на 2018 год. Подробностей он пока раскрывать не стал, но, напомним, в 2018 году состоятся выборы депутатов Екатеринбургской городской думы. И в этой ситуации неизбежно возникает вопрос: кто возглавит партийный список второй по величине парламентской партии. Хотя в городе и ходят слухи, что партийные списки частично отменят, 25% мандатов, скорее всего, будет разыграно именно между партиями.

Источники агентства сообщают, что негласная конкуренция уже обозначилась. Бывший кандидат в губернаторы Алексей Парфенов, занявший на выборах второе место, не оставил мысли сделать Свердловскую область своим трамплином в большую политику. Само по себе место в ЕГД «красного банкира» вряд ли особенно привлекает, но эта строчка будет неплохо смотреться в его послужном списке во время выборов в Государственную думу в 2021 году. Эти планы вряд ли устраивают Ивачева. По данным источников, первый секретарь хотел бы видеть в списке давнего спонсора отделения – основателя строительной корпорации «Маяк» Владимира Конькова. Обе стороны используют в борьбе собственные связи – и в Москве, и в Екатеринбурге. Добавим, что кто бы из условно «молодых» свердловских коммунистов ни лелеял мечту попасть в 2021 году в федеральный парламент, сначала им необходимо будет сделать почти невозможное – сдвинуть с места истинного старожила Госдумы Николая Езерского, который занимает депутатское кресло уже четвертый созыв подряд, с 2003 года.

Тем временем Москва решила пока не вмешиваться в другой подспудно тлеющий конфликт – между Ивачевым и депутатом заксо Вячеславом Вегнером. Напомним, Вегнер в последние месяцы демонстративно отстранился от однопартийцев, во время избирательной кампании положительно отзывался о кандидате от «Единой России», а потом и вовсе разместил на своей странице в соцсети избирательный бюллетень с галочкой напротив фамилии не Алексея Парфенова (как следовало бы по принципам партийной дисциплины), а Евгения Куйвашева. После чего коллеги по заксо иногда шутливо приветствуют его фразой: «Ну что, тебя еще не исключили из партии?». Однако, как заявил РИА «Новый День» Александр Ивачев, вопрос применения каких-то санкций к Вегнеру «не является для него первостепенным». «Если обком поставит вопрос, тогда рассмотрим», – заявил он. По данным агентства, такая неопределенность связана с тем, что куратор свердловских коммунистов, член ЦК КПРФ Юрий Афонин вмешиваться в ситуацию не захотел. Сам Вегнер о своих планах на будущее пока не распространяется. Возможно, они будут зависеть еще и от того, по какой модели пройдут муниципальные выборы в Екатеринбурге, а вот это уже зависит напрямую от резиденции губернатора. А в резиденцию товарищ Вегнер, по неофициальным данным, вхож в большей степени, чем другие члены КПРФ.

В условиях всех этих перипетий думать о годовщине событий столетней давности, казалось бы, действительно некогда. Но Александр Ивачев твердо заявил: партия думает. «Мероприятия пройдут в каждом городе области, где есть местные отделения КПРФ. Подробный график уточняется. В самом Екатеринбурге 6 ноября мы проведем большую демонстрацию и концерт, который, предварительно, состоится в Театре эстрады», – добавил интриги местный партийный лидер. Напомним, Театром эстрады руководит бард Александр Новиков – близкий друг и сосед губернатора Евгения Куйвашева.

Пышнее всего юбилей Октября отметят в городе трех революций – в Санкт-Петербурге главным организатором празднования стали не коммунисты, а городские власти. По сообщению местных СМИ, Смольный готов потратить 31 млн рублей на «оказание услуг по организации проведения мероприятия, посвященного 100-летию революции». В программе – смотр строя и песни, а вечером – шоу, которое начнется с мультимедийной программы с участием крейсера «Аврора». «С Петроградской набережной на корабль проецируется «мультимедийная шоу-программа с использованием технологии 3D-мэппинга». А с Пироговской – светотехническое шоу. Словом, «Аврора» охвачена шоу с двух сторон. На неё проецируют «официальную символику города, согласованную с государственным заказчиком» и другие «отобранные и обработанные изображения». Звучит патриотический «музыкальный ряд», под него «профессиональные артисты» декламируют «цитаты классических или иных произведений», – пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на конкурсную документацию.

В Москве коммунистами акцент будет сделан на проведении международных «левых» конференций и форумов. Геннадий Зюганов говорит о прибытии не менее 150 иностранных делегаций.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.17

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