Оформить водительские права можно будет через МФЦ за 15 дней

Министерство внутренних дел опубликовало изменения в документы, которые регламентируют порядок выдачи и замены водительских удостоверений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с марта этого года обменять водительские удостоверения в связи с истечением срока их действия можно не только в ГИБДД, но и в многофункциональных центрах (МФЦ). Многие, кто до этого менял права в ГИБДД, были удивлены тем, что процедура замены занимает несколько дней. Теперь, как пишет журнал «За рулем», МВД официально прописало сроки, в течение которых должна проходить замена национальных водительских удостоверений и выдача международных через МФЦ.

По обновленному регламенту, который вступает в силу 14 октября 2017 года, на всю процедуру от момента подачи заявления до ее полного выполнения, то есть до выдачи нового удостоверения, отводится 15 рабочих дней. Одновременно с документами МФЦ направляет в ГИБДД фотографию и образец подписи заявителя.

При этом после передачи в ГИБДД из МФЦ пакета документов у сотрудника ГИБДД есть 5 дней для того, чтобы оформить национальное водительское удостоверение или международные права. Напомним, что по тому же регламенту в случае, если за заменой удостоверения гражданин обращается в ГИБДД, то такая услуга оказывается ему в течение часа.

Кроме того, в обновленном регламенте есть еще одно важное изменение. Касается оно тех, кто проходил обучение в автошколе или получал медсправку в другом регионе. Теперь сотрудники ГИБДД будут обязаны направить запрос в соответствующую организацию для подтверждения выдачи документа. То есть получить или обменять водительское удостоверение в день обращения тоже вряд ли удастся.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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