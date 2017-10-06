Успевайте, тираж ограничен: три тома сочинений Ильи Кормильцева сегодня поступят в магазины

Сегодня в продажу поступит трехтомник сочинений поэта Ильи Кормильцева. В первом томе – поэзия, во втором – проза, в третьем – интервью Кормильцева разным СМИ, в том числе «Новому Дню». Как рассказал издатель Олег Гененфельд, поклонникам стоит поторопиться – первый тираж очень небольшой.

Это первое полное собрание сочинений поэта и переводчика Ильи Кормильцева. В трех томах собраны все стихи и тексты песен (первый том), проза (второй том) и даже интервью, которые Кормильцев давал разным средствам массовой информации (третий том, non-fiction). Кстати, в третьем томе есть и интервью Кормильцева нашему агентству.

Книга была издана к 58-му дню рождения поэта, который родился в Свердловске 26 сентября 1959 года. Но до книжных прилавков трехтомник дошел только сегодня. Буквально в ближайшие часы все три тома привезут в магазин «Пиотровский», со следующей недели ее будут продавать и в книжных сетях, и на «Озоне», – рассказал «Новому Дню» издатель книги Олег Гененфельд (директор продюсерской компании «Медиа-лаборатории» и группы «Чичерина»).

«Идея собрать все произведения Ильи Кормильцева возникла на открытии мемориальной доски на УрГУ два или три года назад. В этот день после церемонии ко мне обратился Александр Коротич – наш уральский дизайнер, который сделал много обложек для свердловских рок-групп от «Урфина Джюса» до «Чайфа». Он был другом Ильи и захотел собрать все его стихи, прозу вместе. Он обратился ко мне с предложением взять на себя этот проект по увековечиванию памяти Кормильцева», – рассказал Олег Гененфельд.

Много времени ушло на то, чтобы собрать все-все наследие поэта. Изначально издатели думали, что получится один том. Но в итоге вышло три полноценных тома – каждый более 600 страниц.

«Это академический труд. Проделана гигантская работа. Приходилось собирать все из разных источников – у друзей, знакомых, рок-групп, в СМИ, архивах, интернете. Все это с комментариями и датированием – что где было сказано, опубликовано», – отметил Олег Гененфельд.

Первый тираж небольшой: 1000 экземпляров первого тома с поэзией и по 500 экземпляров второго и третьего томов. И это – на всю Россию и, возможно, Лондон. Вдова Кормильцева Алеся Маньковская живет в Великобритании и скоро приедет на гастроли как актриса. Она планировала взять книги для продажи в британских магазинах.

Издатели не исключают, что может появиться и четвертый том.

«Мы хотели бы еще издать переводы Ильи – переводы стихов зарубежных авторов. Но там сложно решаются вопросы авторского права. Если получится решить, то будет еще одна книга», – добавил Олег Гененфельд.

Илья Кормильцев родился 26 сентября 1959 года в Свердловске и был основным автором песен рок-группы «Наутилус Помпилиус», а также автором многих хитов группы «Урфин Джюс» и Насти Полевой. Для Свердловска Илья был фигурой легендарной. Кроме того, он бы главой издательства «Ультра.Культура», перевел на русский язык многие произведения, среди которых «Бойцовский клуб» Чака Паланика, сказки Толкиена и другие. В 2007 году у Кормильцева обнаружили рак в неизлечимой, четвертой, стадии. Скончался он в том же году в Лондоне.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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