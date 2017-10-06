В честь своего восьмилетия Академический дарит скидку 8% на квартиры

Академический на прошлой неделе с большим размахом отметил свое восьмилетие. Но только праздничной программой торжества на закончились. В октябре застройщик района дарит всем скидку 8% на готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода может составить до 400 тысяч рублей.

Выгодным предложением можно воспользоваться в октября, приехав в офис продаж «РСГ-Академическое» и оставив на специальной стене пожелания ко Дню рождения района.

«Готовые квартиры – отличный выбор для тех, кто намерен улучшить свои жилищные условия здесь и сейчас, – отмечает застройщик АО «РСГ-Академическое». – В акции участвуют 1-2-3 – комнатные квартиры комфорт и эконом класса в новых кварталах района. Квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой: утепленные стальные двери, остекленные балконы, светлый ламинат и межкомнатные двери, обои (с последующей окраской). Заезжать в новую квартиру и справлять долгожданное новоселье можно сразу после оформления документов».

Академический сотрудничает с ведущими российскими банками, которые предоставляют эксклюзивные условия кредитования. Прямо в отделе продаж компании можно получить подробную консультацию о программах ипотеки для покупки квартиры в районе. Среди новинок – возможность на месте заполнить необходимые документы для ее оформления и подписать кредитный договор. В числе первых этот удобный сервис начнут предоставлять Газпромбанк, ВТБ 24, Сбербанк.

Подробную информацию об условиях приобретения квартир и подземных паркингов, ипотечных программах можно получить в отделе продаж АО «РСГ-Академическое».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.10.17

На Урале под грузовиком рухнул мост: от «большой земли» отрезаны несколько семей (ФОТО). / Успевайте, тираж ограничен: три тома сочинений Ильи Кормильцева сегодня поступят в магазины. / «Разговор с Козицыным будет продолжен»: Россель не понимает храма-на-воде и жалеет телебашню. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»