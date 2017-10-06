Умер бывший худрук екатеринбургского ТЮЗа, известный театрал Вячеслав Кокорин

После продолжительной болезни умер Вячеслав Кокорин – известный театральный режиссер, педагог и актер. Прощание с Вячеславом Всеволодовичем состоится 11 октября в екатеринбургском ТЮЗе, где до 2006 года Кокорин был художественным руководителем и поставил не один спектакль.

Вячеслав Кокорин умер в 73 года, после продолжительной болезни. Последние годы он был художественным руководителем ТЮЗа в Нижнем Новгороде, до этого занимал аналогичную должность в екатеринбургском театре.

«Прощание с Вячеславом Всеволодовичем состоится в Театре юного зрителя 11 октября в 12:00», – сообщили в ТЮЗе Екатеринбурга.

Об уходе Кокорина сегодня скорбят многие актеры, режиссеры, драматурги, критики. Все отзываются о Вячеславе Всеволодовиче с огромной теплотой.

«Ушел из жизни большой человек – режиссер Вячеслав Кокорин. Деятель театра огромного масштаба. Масштаба всей страны, которую изъездил вдоль и поперек. Где только ни работал, где только ни ставил спектакли. Мученик театральной идеи. Мученик своего всегда несогласного темперамент. Последовательный враг театральной мертвечины, вгрызавшийся волчьей хваткой в то, что ему не нравилось. Неудобный человек, готовый на ссору и разрыв ради торжества хорошего театра. Был готов ссориться с целым городом, если город сопротивлялся», – написал про Кокорина театральный критик Павел Руднев на своей странице в соцсети.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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