Секреты истеблишмента по избавлению от блох. В Екатеринбурге студентов тестируют на знание точных дисциплин (ВИДЕО)

Cвердловские библиотеки провели акцию на знание естественных наук у студентов младших курсов и школьников.

Как богатые избавляются от блох

В ходе эксперимента участников опрашивали на знание вопросов, близких к школьной программе, но увы, было выявлено, что точные науки являются больнейшим местом современного среднего образования. Студенты педагогического колледжа не знают, что такое шельф. Не в курсе, что самый встречаемый химический элемент в атмосфере – это азот. Что тропосфера расположена вплотную к земному шару и находится ниже мезосферы. Особенный ажиотаж вызвал вопрос, более близкий к истории, – почему в средние века так ценился шелк?

Оказывается, в условиях антисанитарии – и тотального распространения педикулеза – шелк был очень дорог по той причине, что блохи в нем не размножались, и значит, это обеспечивало хоть какое-то подобие личной гигиены.

Зато на вопросы, касающиеся новейшей истории, как-то начало ВОВ или даты полета Гагарина в космос, студенты отвечали безошибочно.

Подробности – на видео.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.10.17

Юдина выкинули из списка кандидатов на пост главы Белоярского района. / Дом видного депутата гордумы Екатеринбурга приведет в ужас гостей ЧМ-2018 (ФОТО). / Умер бывший худрук екатеринбургского ТЮЗа, известный театрал Вячеслав Кокорин. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»