Екатеринбург стал девятым в рейтинге самых популярных городов для путешествий осенью

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг городов России, популярных для путешествий в выходные осенью 2017 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации пресс-службы агентства, список городов, которые россияне выбирают в рамках внутреннего туризма, возглавили Санкт-Петербург и Москва. Далее идут Казань, Сочи, Ярославль, Кострома, Сергиев Посад и Калининград. На девятом месте расположился Екатеринбург, замыкает топ-10 Псков.

По оценкам экспертов, внутренний туризм в России в 2017 году вырастет до 60 млн человек. Чаще всего жители страны выбирают событийный и гастрономический туризм. Рейтинг самых популярных осенью российских городов составили по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения туристов в выходные дни осени.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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