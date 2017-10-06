Десятки детей из Цыганского поселка угодили в больницу с менингитом. Надзорные органы проводят проверку

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку в связи с сообщениями горожан и СМИ о 40 детях из Цыганского поселка, заболевших менингитом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно поступающей информации, всех подхвативших энтеровирусную инфекцию доставили в ГКБ № 40 и ОДКБ № 1. Не исключено, что причиной вспышки заболевания стала вода из скважины, которую употребляли местные жители. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отмечают, что в ходе проверочных мероприятий будет устанавливаться достоверность изложенных СМИ сведений.

Представители надзорного ведомства совместно с сотрудниками Роспотребнадзора (по данным этого ведомства количество заболевших не превышает 30 человек) намерены также выяснить, соблюдались ли санитарные нормы при водоснабжении населения. В 40-й больнице сообщают, что состояние детей средней степени тяжести.

Между тем свою проверку начал также Следственный комитет. «Признаки указанного заболевания выявлены у нескольких десятков человек (в большинстве случаев, это дети из разных семей). В рамках проверочных мероприятий предстоит выяснить точное количество пострадавших граждан, причины ухудшения их самочувствия и степень тяжести вреда, причиненного здоровью заболевших. Установление обстоятельств случившегося осуществляется в рамках комплекса проверочных мероприятий. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – говорят в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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