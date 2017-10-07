В центре Екатеринбурга утром 12 человек эвакуировали из горящего дома (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня около 8 утра в одном из домов в районе перекрестка улиц 8 Марта – Фрунзе начался пожар. Возгорание произошло в квартире на 4 этаже пятиэтажки. Прибывшие на место пожарные расчеты с помощью автолестницы эвакуировали из жилища этажом выше двух человек. Еще десятерых жильцов подъезда вывели по лестнице.

Как сообщает МЧС, менее часа потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь на площади 15 кв.м. В тушении были задействованы 21 человек, 7 единиц пожарно-спасательной техники. На данный момент известно об одном погибшем.

ФОТО И ВИДЕО из сообщества «Инцидент Екатеринбург»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.10.17

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