Возможны повреждения кровли зданий: МЧС продлило предупреждение о непогоде

ГУ МЧС РФ по Свердловской области продлило предупреждение о том, что в отдельных районах региона ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с. Неблагоприятные погодные условия «накроют» Средний Урал сегодня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация об этом направлена в органы местного самоуправления и заинтересованные министерства. В МЧС предупреждают, что из-за непогоды возможны аварии на объектах энергетики из-за сильных порывов ветра, а также повреждения кровли жилых домов и строений. Спасатели советуют гражданам сидеть дома и не парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями.

Для недопущения происшествий в период непогоды пресс-служба МЧС напоминает основные правила безопасности:

– по возможности оставаться дома, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

– если сильный ветер застал вас на улице, укрыться в подземном переходе или подъездах зданий;

– не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;

– не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

– убрать хозяйственные вещи со двора и балконов;

– не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;

– автовладельцев просим соблюдать правила дорожного движения.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.10.17

Полиция отпустила всех задержанных в Екатеринбурге сторонников Навального. / Сторонники Навального в Екатеринбурге подводят итоги пикета, считают задержанных (ФОТО, ВИДЕО). / Новая волна ложных минирований. Под прицел снова попали торговые центры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»