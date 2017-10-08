Пострадало не менее 40 машин: на трассе под Екатеринбургом водители попали под «битумный дождь»

На трассе под Екатеринбургом водители попали под «битумный дождь». Автомобили испачкала спецмашина, которая распыляла эмульсию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на трассе Екатеринбург-Челябинск в минувшую субботу. По словам участников сообщества «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте», дорожные рабочие ехали по обочине на спецавтомобиле навстречу потоку, со включенным распылением гудрона и поливали им встречный поток.

«Распылитель был поднят вверх, поэтому напор гудрона бил фонтаном и обливал всех кто ехал в направлении Челябинска. Фонтан был такой силы, что заливал по крышу даже крупные грузовики. Водители сразу останавливались, т.к продолжать движение дальше было невозможно. Пострадало не менее 40 машин», – говорит очевидец Аресений Тарасенко.

Позже рабочий спецмашины пояснил, что не видел ничего, и его не смущал огромный столб пара, который исходил от горячего гудронового фонтана. Сотрудников ДПС ждали 2,5 часа, несмотря на то, что недалеко находится стационарный пост ДПС. Гаишники предложили всем вернуться в Сысерть и дать пояснения. Схем никаких не составляли. Просто раздали бланки для объяснений.

По словам Арсения, дорожные рабочие после произошедшего звонили своему начальству. Позже приехал один из механиков и предложил людям по 2 тысячи рублей, чтобы они съездили на автомойку. До руководства организации водителям дозвониться не удалось.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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