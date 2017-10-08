В Екатеринбурге эвакуировали два торговых центра, пожарная сигнализация затопила этажи

В Екатеринбурге утром 8 октября снова эвакуировали торговые центры. Причиной послужила сработавшая пожарная сигнализация.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, ЧП утром в воскресенье случилось в ТЦ «Парк Хаус». По сообщениям очевидцев, около 10 часов сработала пожарная сигнализация, всех посетителей и сотрудников вывели на улицу. В это время вода заливала два этажа здания, но никаких звуковых сигналов не поступало. После обеда горожан вновь запустили внутрь.

Также эвакуация сегодня прошла в универмаге «Bolshoy», откуда вывели посетителей «Золотого яблока». В здании также сработала система пожаротушения, говорят читатели нашего агентства. Сейчас ТЦ работает в обычном режиме.

Напомним, накануне в городе прошла третья волна эвакуаций в торговых центрах, взрывчатку искали сразу в пяти точках.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.10.17

Пострадало не менее 40 машин: на трассе под Екатеринбургом водители попали под «битумный дождь». / Возможны повреждения кровли зданий: МЧС продлило предупреждение о непогоде. / Полиция отпустила всех задержанных в Екатеринбурге сторонников Навального. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»