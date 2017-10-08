В тройном ДТП в Каменске-Уральском погиб водитель, еще два человека пострадали

В Свердловской области в результате ДТП один человек погиб, еще двое с ранениями находятся в больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в Каменске-Уральском. На улице Лермонтова столкнулись три автомобиля: ВАЗ-21102, ВАЗ-21074 и Toyota Auris. С места ДТП в больницу увезли водителя «семерки» и его пассажирку. В медицинском учреждении от полученных травм мужчина скончался. Также госпитализирован и водитель «десятки». У него диагностировано сотрясение головного мозга.

По информации областного управления ГИДДД, предположительным виновником аварии стал 25-летний водитель ВАЗ-21102. При оформлении материалов ДТП было установлено наличие у него признаков алкогольного опьянения.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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