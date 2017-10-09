Из-за плохого сцепления рейс Flydubai из Дубая приземлился в Челябинске вместо Екатеринбурга

Рейс авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Екатеринбург, приземлился в аэропорту Челябинска. Командир экипажа принял такое решение из-за плохого сцепления со взлетной полосой. Всех 150 пассажиров доставили в Екатеринбург на автобусах. Хотя некоторым пришлось ждать трансфера несколько часов. Обратный рейс также был выполнен из Челябинска.

Рейс FZ-901 авиакомпании Flydubai должен был приземлиться в Екатеринбурге накануне в 15:10. Но на подлете командир экипажа принял решение уходить на запасной аэродром из-за плохого сцепления с взлетно-посадочной полосой после дождя в Кольцово. В итоге самолет посадили в Челябинске. Как рассказывают пассажиры рейса FZ-901 в соцсетях, сначала предполагалось, что спустя какое-то время самолет все-таки отправят в Екатеринбург. Но затем было принято доставлять всех в пункт назначения на автобусах.

«Трансфер перевозчика #flydubai заслуживает отдельного упоминания. Подогнали 1 автобус Челябинск – Екатеринбург на 43 места, куда ломанулись 150 человек. В итоге семьи с детьми (кто не захотел терять их в давке) остались ждать следующий автобус, а остальные уехали, – написал пользователь в Facebook. – Спустя 7 часов после времени прибытия по расписанию (15:10) вдали замаячили огни аэропорта Кольцово. В течение этого времени никакой поддержки типа чай кофе покушать со стороны #flydubai не было».

В аэропорту Челябинска сообщили, что решение о посадке было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями в Екатеринбурге, а также в связи со специфическими летными условиями перевозчика.

Обратный рейс также будет осуществлен не из Екатеринбурга, а из Челябинска. Вылет назначен на 12:00, хотя из Кольцово пассажиры должны были вылетать в 07:00.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.10.17

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