В Екатеринбурге взорвали банкомат Сбербанка

В Екатеринбурге неизвестные взорвали банкомат Сбербанка. Офис опечатан, полицейские ищут причастных.

ЧП произошло накануне около 22-30 в отделении Сбербанка по адресу Блюхера, 59. Неизвестные в зоне самообслуживания взорвали банкомат. В пресс-службе банка отметили, что преступникам удалось добыть незначительную сумму денег. В результате взрыва никто не пострадал. Офис сейчас опечатан, более подробную информацию в Сбербанке не разглашают в интересах следствия.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили, что идет поиск причастных к преступлению лиц. Полицейские просят очевидцев сообщить информацию по телефону дежурной части: (343) 356-42-03. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Екатеринбург, служба информации

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