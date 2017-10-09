У жителя Ивделя изъяли шесть ружей за отказ оплатить ущерб от ДТП

У жителя города Ивделя арестовали шесть охотничьих ружей за отказ возместить ущерб от ДТП, в котором мужчина был виновен. Оружие может пойти «с молотка».

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, мужчина за рулем своего автомобиля стал виновником аварии, разбив автомобиль второго участника и причинив вред его здоровью. Вред по решению суда оценен в сумму порядка трехсот тысяч рублей, возмещать которую должник не торопился.

Приставам стало известно, что у должника имеется шесть охотничьих ружей, а также автомобиль ГАЗ-66. Причем машину мужчина попытался спрятать, сняв госномера и деформировав VIN автомобиля. Но пристав все равно арестовал и автомобиль, и все оружие.

«В случае если должник в ближайшее время не приступит к выплатам задолженности, имущество будет реализовано, вырученные средства будут перечислены взыскателю», – заключили в УФССП.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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