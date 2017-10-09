Незрячий путешественник из Екатеринбурга стал героем шоу Якубовича (ВИДЕО)

Владислав Васкевич был приглашен в шоу «Я могу» на Первом канале. Уже много лет незрячий молодой человек самостоятельно путешествует по стране и зарубежью. В новом шоу «Я могу» Владислав на память перечислил ведущему Леониду Якубовичу города по маршруту Екатеринбург – Москва, Москва – Санкт – Петербург, и рассказал, как за два дня доехал до столицы исключительно на электричках. За правильные ответы Владислав Васкевич получил приз в 50 тысяч рублей.

Владислав – инвалид по зрению I группы, то есть не видит вообще ничего. Агентство «Новый День» рассказывало ранее о его путешествии в Крым – в 2015 году молодой человек добрался туда автостопом. Его рассказ о приключениях по пути на полуостров можно посмотреть на канале агентства.

Автостопом в Крым

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.10.17

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