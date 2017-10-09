Область не даст Екатеринбургу денег на разработку проекта второй линии метро (ДОКУМЕНТ)

Областные власти не готовы выделить Екатеринбургу субсидию на разработку проектно-сметной документации по второй ветке метро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил в своем блоге депутат Госдумы Андрей Альшевских. Ранее народный избранник написал обращение к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой сделать областному центру «подарок» – профинансировать из регионального бюджета 2018 года проектирование новой очереди подземки, цена вопроса – порядка миллиарда рублей. Но ответ оказался отрицательным.

«К сожалению, я не узнал, как глава региона отнесся к моей инициативе. Вместо него слово вставил Владимир Тунгусов, первый заместитель губернатора, который дал понять, что в следующем году денег Екатеринбургу не даст. Остальной набор шаблонных фраз пересказывать не вижу смысла», – пишет Альшевских и добавляет: «Мне сразу вспомнились многочисленные отписки Владимира Георгиевича на предыдущей должности. Трудясь в «сером доме», Тунгусов любил чуть ли не на каждую проблему отвечать, мы бы и рады помочь, но вот свердловские власти нас обделили финансами. Считаю, что без хорошего специалиста не разобраться в истоках противоречивых поступков».

Добавим, что в прошлую пятницу тему строительства метро поднял на своей юбилейной пресс-конференции первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он заявил, что Российская Федерация поможет Екатеринбургу с финансированием строительства второй ветки метро, если областные власти выйдут на столицу с уже готовым проектом. «Надо выделить деньги из областного бюджета и сделать проект, прийти с ним в Москву и сказать – вот проект, экспертиза есть, аудит есть, дайте денег – и они дадут», – уверен Россель. Он также пообещал в ближайшие дни обсудить эту тему с действующим губернатором Евгением Куйвашевым. «Евгений Владимирович сделал очень серьёзную заявку – по третьему месту среди самых развитых регионов. Но одно дело – заявка, а другое – работать в поте лица, каждый день, начиная с сегодняшнего и даже со вчерашнего дня», – отметил Россель.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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