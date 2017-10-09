Понедельник, 9 октября 2017, 12:15 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

Область не даст Екатеринбургу денег на разработку проекта второй линии метро (ДОКУМЕНТ)

Область не даст Екатеринбургу денег на разработку проекта второй линии метро (ДОКУМЕНТ)

Областные власти не готовы выделить Екатеринбургу субсидию на разработку проектно-сметной документации по второй ветке метро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил в своем блоге депутат Госдумы Андрей Альшевских. Ранее народный избранник написал обращение к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой сделать областному центру «подарок» – профинансировать из регионального бюджета 2018 года проектирование новой очереди подземки, цена вопроса – порядка миллиарда рублей. Но ответ оказался отрицательным.

Новый День: Область не даст Екатеринбургу денег на разработку проекта второй линии метро (ДОКУМЕНТ)

«К сожалению, я не узнал, как глава региона отнесся к моей инициативе. Вместо него слово вставил Владимир Тунгусов, первый заместитель губернатора, который дал понять, что в следующем году денег Екатеринбургу не даст. Остальной набор шаблонных фраз пересказывать не вижу смысла», – пишет Альшевских и добавляет: «Мне сразу вспомнились многочисленные отписки Владимира Георгиевича на предыдущей должности. Трудясь в «сером доме», Тунгусов любил чуть ли не на каждую проблему отвечать, мы бы и рады помочь, но вот свердловские власти нас обделили финансами. Считаю, что без хорошего специалиста не разобраться в истоках противоречивых поступков».

Добавим, что в прошлую пятницу тему строительства метро поднял на своей юбилейной пресс-конференции первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он заявил, что Российская Федерация поможет Екатеринбургу с финансированием строительства второй ветки метро, если областные власти выйдут на столицу с уже готовым проектом. «Надо выделить деньги из областного бюджета и сделать проект, прийти с ним в Москву и сказать – вот проект, экспертиза есть, аудит есть, дайте денег – и они дадут», – уверен Россель. Он также пообещал в ближайшие дни обсудить эту тему с действующим губернатором Евгением Куйвашевым. «Евгений Владимирович сделал очень серьёзную заявку – по третьему месту среди самых развитых регионов. Но одно дело – заявка, а другое – работать в поте лица, каждый день, начиная с сегодняшнего и даже со вчерашнего дня», – отметил Россель.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.10.17

Незрячий путешественник из Екатеринбурга стал героем шоу Якубовича (ВИДЕО). / У жителя Ивделя изъяли шесть ружей за отказ оплатить ущерб от ДТП. / В Екатеринбурге взорвали банкомат Сбербанка.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Цитаты Николая II и Александры появятся в екатеринбургских трамваях и на билбордах

После выборов в Тагиле сорвался аукцион на поиск нового водоисточника. Будут пить из прежнего, где дохнут даже «водяные свиньи» (ФОТО, ВИДЕО)

Несколько тысяч жителей Невьянска неделю сидят без отопления

Мошенники в соцсетях предлагают купить билеты «Коляда-театра» (СКРИН)
Все новости