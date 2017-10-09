«Вины своей не признаю»: в облсуде начали судить бизнесмена Сиволапа, обвиняемого в убийстве пристава (ФОТО)

В Свердловском областном суде сегодня началось рассмотрение по существу уголовного дела екатеринбургского бизнесмена Виталия Сиволапа, обвиняемого в нападении на судебного пристава, который позже скончался от черепно-мозговой травмы, и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слушание началось почти с часовой задержкой – конвой с обвиняемым утром застрял в гигантской пробке по дороге в облсуд из СИЗО на Репина.

Первым делом судья Павел Неретин установил паспортные данные потерпевших – родственников умершего пристава, личность подсудимого, его последнее место работы и место жительства. Было также озвучено, что Сиволап в настоящее время официально разведен, имеет на иждивении двух детей; под стражей находится с 14 октября 2016 года.

После этого представитель прокуратуры Георгий Паникаров зачитал обвинительное заключение. Из материалов дела следует, что 5 октября 2016 года у жилого дома на улице Шварца на голову судебного пристава Сергея Дмитриева, который приехал к должнику по рабочему вопросу, была брошена стеклянная бутылка из-под виски. С места инцидента окровавленного и потерявшего сознание мужчину с открытой проникающей черепно-мозговой травмой увезли в реанимацию ГКБ №24, где он скончался 20 марта 2017 года. В покушении на его жизнь обвинили Сиволапа.

В ходе следствия было установлено, что незадолго до происшествия бизнесмен подъехал к дому №4 на улице Шварца на автомобиле Range Rover. Чуть ранее туда же прибыли сотрудники службы судебных приставов, чтобы описать имущество тещи Сиволапа – Валентины Чернавской, квартиры которой подлежали аресту за долги. Внедорожник предпринимателя также подлежал описи. Коммерсант оставил автомобиль и зашел в подъезд. Следствие считает, что обвиняемый «поднялся не ниже 6 этажа», откуда с балкона бросил в сторону находившихся внизу приставов бутылку из-под виски, которой попал прямиком в голову Дмитриеву.

В обвинительном заключении отмечается, что Сиволап действовал умышленно, видел, что пристав стоит на улице в форменной одежде со знаками отличия, и «решил воспрепятствовать его служебной деятельности». Отчасти действия подсудимого объясняются местью, причем Сиволап, как говорится в материалах дела, осознавал, что может убить человека, и «желал этого».

Кроме того, Сиволапу вменяется злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в сумме более 4,5 млн рублей, чем и был вызван визит пристава. По совокупности преступлений бизнесмену грозит пожизненное заключение.

Обвинение, как заявил сегодня на судебном заседании Сиволап, ему понятно. Однако своей вины предприниматель не признает. «У меня не было ни цели, ни умысла посягать на жизнь пристава. Вины в этом эпизоде я не признаю. Свое мнение я полностью выскажу на прениях, когда мы изучим свидетельские показания и все документы, – отметил подсудимый. – Также я не признаю то, что уклонялся от погашения кредиторской задолженности. Но не буду отрицать, что и не помогал судебным приставам».

Отметим, что Сиволап является также одним из ключевых свидетелей в громком деле МУГИСО, в рамках которого побывал под арестом теперь уже бывший глава мингосимущества Свердловской области Алексей Пьянков. Основополагающий эпизод этой «уголовки» – выкуп властями особняка под снос на улице Репина, 5с, расположенного рядом с Центральным стадионом. Помещения дома находились в собственности нескольких человек, в том числе Виталия Сиволапа. Коммерсант, согласно открытым данным, получил от Распорядительной дирекции МУГИСО самую большую сумму. Областные власти выкупили у него несколько помещений на разных этажах за 72,7 млн рублей.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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