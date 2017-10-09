Понедельник, 9 октября 2017, 12:15 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

У Екатеринбургской епархии может появиться собственный архитектор

У Екатеринбургской епархии может появиться собственный архитектор

В епархиях Русской православной церкви, в том числе и Екатеринбургской, появится новая должность – епархиальный архитектор. Положение об этом было утверждено священным Синодом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в решении Синода говорится: «Рекомендовать епархиальным архиереям учреждать во вверенных им епархиях, где это возможно, должность епархиального архитектора, с назначением на эту должность лиц, имеющих профессиональное архитектурное образование, и при согласовании назначения с экспертным советом по церковному искусству, архитектуре и реставрации».

В положении о должности сообщается, что епархиальный архитектор может состоять в штате митрополии (епархии) и получать жалованье или работать безвозмездно, может совмещать таковую должность в нескольких епархиях и подчиняется непосредственно епархиальному архиерею.

В сферу компетенции епархиального архитектора будет входить контроль за качеством архитектурных решений вновь возводимых храмов, молитвенных домов и часовен на стадии разработки эскиза в объеме архитектурно-градостроительного решения.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 09.10.17

Область не даст Екатеринбургу денег на разработку проекта второй линии метро (ДОКУМЕНТ). / Незрячий путешественник из Екатеринбурга стал героем шоу Якубовича (ВИДЕО). / У жителя Ивделя изъяли шесть ружей за отказ оплатить ущерб от ДТП.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Цитаты Николая II и Александры появятся в екатеринбургских трамваях и на билбордах

После выборов в Тагиле сорвался аукцион на поиск нового водоисточника. Будут пить из прежнего, где дохнут даже «водяные свиньи» (ФОТО, ВИДЕО)

Несколько тысяч жителей Невьянска неделю сидят без отопления

Мошенники в соцсетях предлагают купить билеты «Коляда-театра» (СКРИН)
Все новости