У Екатеринбургской епархии может появиться собственный архитектор

В епархиях Русской православной церкви, в том числе и Екатеринбургской, появится новая должность – епархиальный архитектор. Положение об этом было утверждено священным Синодом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в решении Синода говорится: «Рекомендовать епархиальным архиереям учреждать во вверенных им епархиях, где это возможно, должность епархиального архитектора, с назначением на эту должность лиц, имеющих профессиональное архитектурное образование, и при согласовании назначения с экспертным советом по церковному искусству, архитектуре и реставрации».

В положении о должности сообщается, что епархиальный архитектор может состоять в штате митрополии (епархии) и получать жалованье или работать безвозмездно, может совмещать таковую должность в нескольких епархиях и подчиняется непосредственно епархиальному архиерею.

В сферу компетенции епархиального архитектора будет входить контроль за качеством архитектурных решений вновь возводимых храмов, молитвенных домов и часовен на стадии разработки эскиза в объеме архитектурно-градостроительного решения.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 09.10.17

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