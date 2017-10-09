Мошенники в соцсетях предлагают купить билеты «Коляда-театра» (СКРИН)

Мошенники в соцсетях стали продавать билеты от имени «Коляда-театра». Неизвестные представляются менеджерами театра и предлагают перевести деньги на карту, якобы взамен на почту вам придут билеты. Николай Коляда предупреждает: это – не сотрудники его театра.

«Пишет зрительница в группу театра: Уважаемые коллеги, в интернете все чаще появляются мошенники, продающие билеты. Сейчас появилась некая Екатерина Минина, которая представляется менеджером театра и предлагает купить билеты, якобы дешевле чем в театре. Сделать перевод и прочее. Стандартная форма мошенничества, однако чтобы с кем-либо из зрителей не произошла подобная неудача похода в театр, решила вас уведомить», – цитирует Коляда зрительницу.

К «Коляда-театру» Екатерина Минина не имеет никакого отношения. Билеты театра распространяются только через кассу, а также через официальные билетные порталы Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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